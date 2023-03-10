Тест: форма пальцев раскроет неожиданную правду о вашем характере

Руки человека с давних времен были символом труда - ведь именно с их помощью мы делаем всю работу. А не так давно ученые выяснили, что форма рук может подсказать, каковы шансы разбогатеть у их обладателя. Такое открытие сделали специалисты из российской Высшей школы экономики. В частности, на способность зарабатывать указывает длина пальцев. Как известно, она начинает формироваться еще в тот момент, когда ребенок находится в материнской утробе, и зависит от уровня тестостерона у родительницы. Чем выше он будет, тем длиннее будет безымянный палец наследника в сравнении с указательным. Что позволило экспертам сделать удивительные выводы? С помощью специальной техники они проанализировали соотношение длины безымянного и указательного пальцев у добровольцев - в исследовании приняли участие порядка 700 мужчин и 900 женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, респондентов попросили на условиях анонимности рассказать об уровне своего дохода. Выяснилось, что мужчины и женщины с более длинным безымянным пальцем зарабатывают больше, чем остальные участники эксперимента.

А может ли форма пальцев рассказать о характере человека? Ученые утверждают - может! Пройдите наш тест и узнайте о себе что-нибудь новое.