Тест: эти вещи знают только водители из СССР

Ретро по-прежнему в моде: представители нового поколения интересуются культурой, техникой, традициями времен СССР, а те, кто родился и вырос в советское время, ностальгируют по прошлому. Немалый интерес со стороны любителей и коллекционеров вызывают советские автомобили - многие марки по-прежнему можно встретить на улицах городов, некоторые же увидеть вживую можно только в музея или в частных коллекциях. Интересно, что многие советские автомобили были созданы на базе западных моделей. Так, например, прототипом ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 выступил Fiat-124. А основой для Москвича-400 послужил Opel Kadet. Правда, между прототипом и его “копией” есть отличие - четыре дверцы вместо двух. По легенде, причиной тому послужила история, произошедшая во время тест-драйва. Когда Иосиф Сталин принимал автомобиль, еще с двумя дверьми, он сел на переднее сидение рядом с водителем и пригласил присоединиться директора МЗМА Василия Тахтарова. Однако тот постеснялся сказать, что на заднее сидение можно попасть только если Сталин выйдет из машины, через откинутую спинку сидения переднего. В итоге вождь остался недоволен моделью с двумя дверцами и было решено добавить еще две.

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