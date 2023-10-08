Тест: есть ли в вас королевская кровь?

Помните, как в булгаковском романе “Мастер и Маргарита” Воланд, глядя на Марго, произнес: “Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется колода!” Под этим он подразумевал наследственность - как оказалось, у жительницы Москвы, влюбленной в Мастера, было королевское происхождение. Любопытно, что для обозначения людей из аристократических семей с давних пор используется выражение “голубая кровь”. Откуда оно появилось? Существует сразу несколько версий. Одна из них гласит, что эта фраза отсылает к VIII столетию, когда в земли вестготской Испании вторглись мавры. До XV века местные власти боролись с чужеземцами, а дворяне старались подчеркнуть свою бледную кожу и заметные на ней голубые вены, чтобы дистанцироваться от пришлых мавров. Вскоре выражение “голубая кровь” в значении “аристократия” разошлось по всей европе и плотно вошло во французский язык, а затем и в русский. Кроме того, есть версия, что знак равенства между проступающими на бледном лице синеватыми венами и благородным происхождением появился из-за того, что аристократам было запрещено загорать. Потемневшая на солнце кожа была признаком крестьян, работавших в полях. Течет ли в ваших жилах голубая королевская кровь? Давайте узнаем.

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