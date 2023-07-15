Тест: есть ли у вас третий глаз?

Понятие “третий глаз” зародилось на Востоке. Последователи индуистских верований считали, что такая отличительная особенность присуща избранным, например, божествам, предсказателям или провидцам, которых как раз таки изображали с третьим глазом над переносицей. Но, по мнению некоторых эзотериков, третий глаз - не привилегия, им от природы наделен каждый человек, но не все могут его “открыть”. Разумеется, не стоит понимать это буквально - речь идет не об органе зрения, а о чутье, интуиции, которую можно и нужно развивать. В некоторых источниках третий глаз называют чакрой, в других - глазом души, которые помогает видеть то, что неподвластно зрению. Считается, что если развить этот дар, то можно открыть в себе неизвестные ранее таланты. Человек, прокачавший свои способности, мыслит шире и креативнее, не боится выходить за рамки привычного, создает то, что не приходило в голову еще никому. Кроме того, в разы возрастает интуиция. Третий глаз помогает предвидеть проблемы и обходить их стороной, ну или же заранее подстелить соломку и минимизировать ущерб.

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