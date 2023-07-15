Тест: есть ли у вас третий глаз?
Наделены ли вы эзотерическими способностями?
Понятие “третий глаз” зародилось на Востоке. Последователи индуистских верований считали, что такая отличительная особенность присуща избранным, например, божествам, предсказателям или провидцам, которых как раз таки изображали с третьим глазом над переносицей. Но, по мнению некоторых эзотериков, третий глаз - не привилегия, им от природы наделен каждый человек, но не все могут его “открыть”. Разумеется, не стоит понимать это буквально - речь идет не об органе зрения, а о чутье, интуиции, которую можно и нужно развивать. В некоторых источниках третий глаз называют чакрой, в других - глазом души, которые помогает видеть то, что неподвластно зрению. Считается, что если развить этот дар, то можно открыть в себе неизвестные ранее таланты. Человек, прокачавший свои способности, мыслит шире и креативнее, не боится выходить за рамки привычного, создает то, что не приходило в голову еще никому. Кроме того, в разы возрастает интуиция. Третий глаз помогает предвидеть проблемы и обходить их стороной, ну или же заранее подстелить соломку и минимизировать ущерб.
Хотите узнать, есть ли третий глаз у вас? Проверьте, ответив на вопросы теста.