Тест: есть ли у вас талант актера?

«Я тоже так хочу», - вздыхают многие девушки, глядя на фото известных актрис на красной дорожке. А парни мечтают сражать прекрасный пол наповал, так же как Хью Джекман или Орландо Блум. Рассматривая фото голливудских и отечественных знаменитостей, мы порой не догадываемся о том, через какие тернии пришлось им пройти, чтобы оказаться в звездном пантеоне. Например, красотка Меган Фокс начинала свой путь с выступлений… в образе банана. В школьные годы будущая звезда решила подзаработать и устроилась в местный смузи-бар. Ей предстояло танцевать на входе, зазывая посетителей, будучи в костюме желтого фрукта. В интервью Меган признавалась, что ей было крайне неловко это делать. Особенно смущал девушку тот факт, что костюм не скрывал ее лицо, а значит, все проходившие мимо люди, в том числе одноклассники, были свидетелями ее позора. А Николь Кидман в подростковые годы освоила профессию массажиста. Мать австралийской актрисы страдала от онкологического заболевания и семья остро нуждалась в деньгах. Когда же с финансовое положение Кидманов улучшилось, Николь с чистой совестью оставила эту работу и отправилась на курсы актерского мастерства. Быть может, вы тоже могли бы стать мировой знаменитостью? Давайте проверим!

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