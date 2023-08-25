Тест: есть ли у вас связь с паранормальным?

Вера в паранормальные явления была свойственна человеку с давних времен. Какой бы век не стоял на дворе, люди убеждены, что наряду с миром реальным существует другой, потусторонний, где обитают духи и призраки. Иногда грань между этими мирами стирается, и тогда человек становится свидетелем необъяснимых с точки зрения науки явлений. Современные ученые, впрочем, не теряют надежды разобраться в таких вещах, а еще - понять, как они воздействуют на нашу психику. Например, недавние эксперименты показали, что вера в духов, барабашек, монстров и т.д. может стать причиной проблем со сном. Участие в исследовании приняли свыше 8000 добровольцев. Они ответили на ряд вопросов, касающихся их отношения к сверхъестественным явлениям, а также качества и продолжительности сна. Авторы эксперимента сообщили, что респонденты, страдающие от бессонницы и других проблем, связанных со сном, верили в мистику и потусторонние силы. Некоторые из них сталкивались с сонным параличом - явлением, при котором человек находится в сознании, но не может двигаться. Ученые считают, что причиной тому может быть тревога и страх перед необъяснимыми явлениями.

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