Тест: есть ли у вас совесть?

В представлении большинства людей совесть - это абстрактное качество, которое в силу различных причин у одних развито сильнее, у других - слабее. А некоторые и вовсе считают, что совести не существует, это выдумка. Однако ученые доказали, что это качество - не плод человеческого воображения. Сорудники Института мозга в Санкт-Петербурге провели эксперимент. Добровольца попросили сыграть с компьютером в популярную детскую игру “верю-не верю”, параллельно ему делали энцефалограмму, на специальном мониторе ученые в прямом эфире могли наблюдать за тем, что происходит с мозгом испытуемого. В случае, если респондент мысленно отвечал неправильно, это отражалось на мониторе. По мнению разработчиков, на основе этого прибора можно создать куда более совершенный детектор лжи. Он будет фиксировать информацию, поступающую непосредственно из мозга, а не его физиологические реакции, как обычный полиграф. Научно доказано - когда человек лжет и испытывает при этом укол совести, активность определенных участков мозга выдает его с головой. В планах ученых - создать такой усовершенствованный прибор. Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте, насколько вы совестливый человек.

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