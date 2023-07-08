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Тест: есть ли у вас совесть?

8 июля 2023 12:15
Тест: есть ли у вас совесть?

Можете ли вы без угрызений совести совершить неблаговидный поступок?

“Совсем совесть потерял”, - говорят про человека, который делает нечто предосудительное. Что же это такое - совесть? И в каком возрасте она появляется? Ответ на этот вопрос пытался найти советский психолог Алексей Леонтьев. Он провел один и тот же эксперимент, участниками которых становились дети разного возраста. Суть была проста - ученый просил ребенка дотянуться до конфеты, не вставая со стула. Через несколько минут после начала эксперимента Леонтьев покидал комнату, но только для вида. И трехлетний, и пятилетний малыш в отсутствие взрослого встали со стула и взяли конфету, тем самым нарушив условия, но промолчали об этом. После возвращения ученый хвалил детей и угощал их еще одной конфетой. Трехлетка принимал гостинец без всяких угрызений совести, а вот пятилетний ребенок, сознавая, что поощрять его не за что, отказывался от награды и начинал плакать, если взрослый настаивал. Этот эксперимент говорит о том, что в возрасте трех лет человек еще не испытывает мук совести, а вот пятилетний уже способен отдавать себе отчет в совершенных проступках.

Есть ли совесть у вас? Проверим с помощью нашего теста!

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Елена Королева
Елена Королева
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