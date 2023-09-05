Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?

Вера в мистику и экстрасенсорные способности была свойственна людям с древних времен. В наши дни наряду с услугами врача или юриста также можно получить услуги специалистов в области эзотерики - правда, никто не может сказать точно, удастся ли вам достичь желанной цели. В прошлом году в итальянской коммуне Баярдо произошло неприятное событие - два источника воды из пяти пересохли. Мэр Ремо Моралья обратился за помощью к экстрасенсу Ренато Лаболани, который специализируется на лозоходстве. Так называется парапсихологическая практика, позволяющая находить под землей или под водой скрытые предметы. Как правило, лозоходы используют для поиска металлические рамки или Y-образные ветки. Считается, что они указывают эксперту, в каком месте необходимо копать колодец. Опыт итальянцев оказался удачным - с помощью металлических рамок Лаболани нашел воду в нескольких перспективных местах. Как сообщают СМИ, услуги экстрасенса обошлись казне коммуны в 300 евро. По слухам, ранее к этому же лозоходу образался за помощью Сильвио Берлускони. Наделены ли вы экстрасенсорными способностями? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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