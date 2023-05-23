Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?

Какой бы век ни был на дворе, люди все так же желают знать, что будет, и идут за ответами на животрепещущие вопросы к колдуньям и магам. Не всегда опыт общения с представителями этой когорты бывает удачным - причем для обеих сторон. Несколько лет назад калифорниец Мауро Растрепо обратился за помощью к экстрасенсу по имени София Адамс. Мужчина надеялся, что потомственная колдунья поможет ему избавиться от порчи, которую, по его мнению, наложила на него и на его нынешнюю семью бывшая девушка. После того, как госпожа Адамс раскинула карты и якобы получила представление о ситуации, потребовала у клиента более пяти тысяч долларов. Мауро внес тысячу долларов авансом, а затем отправился домой. Спустя некоторое время он осознал, что никаких улучшений не последовало, и обратился в суд, выдвинув против экстрасенса обвинения в мошенничестве, халатности и причинении морального ущерба. Размер материальной компенсации, который потребовал Мауро, составил 25 тысяч долларов.

Обращаться за советами к магам или обойтись без вмешательства высших сил - каждый решает сам. А вдруг вы тоже наделены экстрасенсорными способностями? Узнайте с помощью нашего теста.