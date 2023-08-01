Тест: есть ли у вас актерский талант?

По мнению исследователей, актерская профессия возникла задолго до того, как появились первые театры. Дело в том, что во время различных магических обрядов и ритуалов люди делились на зрителей и исполнителей. К числу последних принадлежали всевозможные шаманы и жрецы, они-то были первопроходцами в перевоплощении. Театр в более привычном понимании этого слова зародился в античности. В Древней Греции привилегия актерствовать была доступна только представителям сильного пола, а женщины могли выступать только в бродячих труппах. Лишь позднее, уже в Древнем Риме, дамам было разрешено появляться на большой сцене - правда, не в качестве действующего лица, а танцовщицы или акробатки. В разных странах женщины получили разрешение выходить на профессиональную сцену в разное время. В России это произошло в 1975 году, во времена царствования Елизаветы Петровны. Изначально актрисами могли становиться только крепостные или мещанки, одним словом, женщины незнатного происхождения. В те времена представительницам прекрасного пола нужно было обладать большой смелостью, чтобы появиться перед глазами публики. Дано ли вам актерское дарование? Проверьте с помощью нашего теста.

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