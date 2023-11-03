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Тест: есть ли у вас 6 чувство?

3 ноября 2023 07:15
Тест: есть ли у вас 6 чувство?

Узнайте, насколько хорошо развита у вас интуиция.

При принятий важных (и не только) решений большинство людей привыкли полагаться на разум. Но, по мнению психологов, необходимо также чутко прислушиваться к своей интуиции. Ведь это голос бессознательного, которое невозможно обмануть, а некоторые так и вовсе уверены, что интуиция вбирает в себя весь опыт наших предков. Существует множество способов «прокачать» свое шестое чувство. Например, эксперты советуют время от времени рисовать что-нибудь левой рукой — считается, что в этом случае активируется правое полушарие мозга, которое отвечает за интуицию. Также одно из действенных упражнений — попробовать посмотреть отрывок из совершенного незнакомого фильма без звука. Глядя на картинку, на эмоции, написанные на лицах актеров, необходимо угадать, что происходит в этой сцене, о чем говорят персонажи. После этого нужно включить фрагмент фильма со звуком и проверить свои догадки. Если ничего не получается с первого раза — не беда, упорные тренировки рано или поздно сделают свое дело. Еще один способ найти общий язык со своим бессознательным — прислушиваться к своим чувствам. Вкусы, запахи, тактильные ощущения — чем сильнее мы акцентируем внимание на них, тем яснее слышим голос интуиции.

Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, есть ли у вас шестое чувство.

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Елена Королева
Елена Королева
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