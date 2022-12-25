Тест: есть ли шансы, что в будущем вы сможете стать миллионером?

Владеть целым богатством - заветная мечта многих людей. В погоне за большими деньгами кто-то стремится выгодно выйти замуж или жениться, кто-то - достигнуть карьерных высот и заработать состояние своими силами. А некоторым для того, чтобы стать миллионером, не приходится даже прилагать особых усилий. Так произошло, например, с коллекционером Риком Норсигианом из США. Когда-то он купил на барахолке коробку с 65 фотопластинками. Стило все это “богатство” $45. Впоследствии выяснилось, что набор негативов, приобретенный Риком, представляет собой наследие фотографа Энсела Адамса. Он прославился черно-белыми снимками американского Запада и вошел в историю как представитель течения “Нового видения”. Оценщики раритетов на протяжении полугода изучали негативы и пришли к выводу, что минимальная цена материалов, обладателем которых стал Рик Норсигиан, составляет $200 млн. Вот так обычный коллекционер, сам того и не ожидая и не предполагая, превратился в мультимиллионера.

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