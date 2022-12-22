Тест: если вы наберете 10/10, то у вас идеальное зрение

Сохранить стопроцентное зрение в современном мире непросто. Многим людям приходится носить очки или линзы, а то и вовсе прибегать к операции по коррекции зрения, чтобы иметь возможность видеть мир во всех деталях. Один из самых популярных вопросов, которые задают офтальмологам - насколько сильно вредят зрению мониторы всевозможных гаджетов? Специалисты же говорят о том, что ущерб, который наносят глазам экраны компьютеров, планшетов, смартфонов мало чем отличается от того, что наносят бумажные носители. В прошлом, когда экраны были электронно-лучевыми, вред зрению чисто теоретически мог быть нанесен слабым рентгеновским излучением, однако на деле же экраны были оснащены специальными средствами защиты. Кроме того, подобные мониторы в наши дни уже практически не используются, на смену им пришли жидкокристаллические экраны. Они не излучают ничего другого, кроме видимого света. Это значит, что вред, который они наносят зрению, будет не больше, чем, например, от прочтения книги.

Насколько острое у вас зрение? Насколько вы внимательны и наблюдательны? Проверьте себя с помощью нашего теста, справиться с которым под силу лишь людям со стопроцентным зрением.