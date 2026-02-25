Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

Шесть зимних кадров, три варианта ответа и один правильный - проверяем, насколько вы хорошо помните советское кино.

Советская зима в кино — это целая вселенная со своим неповторимым шармом. Хрустящий под ногами снег, живописные клубы пара изо рта, ставшие визитной карточкой эпохи ватники и ушанки — всё это создаёт особый колорит.

Зимние сцены в фильмах бывают разными: то они окутывают теплом домашнего уюта с чашкой чая у печи, то дарят смех, показывая комичные ситуации с гололёдом и сугробами. А главное — один-единственный кадр способен не только рассказать, какой фильм перед нами, но и передать целую гамму эмоций: будь то праздничное волшебство, будничные заботы или искромётная комедия.

Предлагаем вам испытание: шесть кадров из любимых фильмов и к каждому — три варианта ответа. Задача простая: угадать фильм по изображению. Не нужно быть знатоком кинематографа — достаточно вспомнить знакомые лица актёров, зимние декорации и то особенное настроение, которое мгновенно вызывает в памяти знакомые кадры.