Тест: если наберете меньше 4 верных ответов, то вы не разбираетесь в кошках

Кошки - одно из самых популярных домашних животных в мире. Пушистые и совершенно лысые, породистые и обычные, они дарят своим владельцам положительные эмоции и удивляют умом. Не так давно ученые назвали самые умные породы. Как оказалось, бенгальские, бирманские и абиссинские кошки проявили отличные умственные способности. Кроме того, хорошими данными также могут похвастаться сиамские, шотландские вислоухие, сингапурские кошки и корниш-рекс. В то же время следует понимать, что интеллект усатых полосатых нельзя измерить таким же образом, как у людей, с помощью тестов IQ. Исследование было основано на серии экспериментов, направленных на изучение умения кошек адаптироваться к различным условиям и уровня их любопытства. По мнению ученых, в принципе, не существует единого стандарта для разума животных, поскольку каждый вид эволюционировал таким образом, чтобы адаптироваться к условиям выживания в своей среде. Способности, которые будут полезны одному виду, могут оказаться совершенно непригодными для другого.

Разбираетесь ли вы в породах кошек? Можете ли вы отличить одну от другой на фотографии? Проверьте себя с помощью нашего теста.