Тест: если наберете хотя бы 6 верных ответов, то вы начитанный человек

Каждому человеку хотя бы раз в жизни доводилось слышать словосочетание “начитанный человек”. Однако что оно означает на самом деле? Кажется, что самое очевидное значение - “человек, который прочел много книг”. Звучит логично, но на практике есть нюансы. Во-первых, чтобы называться действительно начитанным человеком, необходимо быть знакомым с самыми разными литературными жанрами и авторами - недостаточно перечитать все самые известные детективы для того, чтобы с гордостью говорить о своей начитанности. Во-вторых, прочитанные книги должны быть по большей части признанными шедеврами, в которых есть над чем поразмышлять, даже спустя долгое время после прочтения. Бульварные романы, сюжет которых забывается сразу же после того, как книга была закрыта, не сделают из человека настоящего читателя. В-третьих, как говорят специалисты, чтение должно быть активным и осмысленным. Мало от корки до корки прочитать всю классику - необходимо по меньшей мере постараться понять ее, сделать выводы из прочитанного, при необходимости познакомиться с мнением других читателей или литературных критиков.

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