Тест: дух какого животного в вас живет?

У индейцев существует множество поверий, легенд и мифов. Один из самых распространенных - о духах-спутниках. Считается, что они являются частью человеческих душ, но живут отдельно, например, в лесах. Сновидения у индийцев тесно связаны с представлениями об этих духах. Когда человеку снится какое-то место или помещение, значит, сейчас там находится частичка его души и бодрствует. У народов майя такие духи-спутники часто изображались в виде каких-либо животных - например, волка, ворона или лосося. Их назвали “вайхель” или “вай”, словами, производными от глагола “спать”. Количество духов-спутников и их виды зависели от статуса человека в обществе. У авторитетных и могущественных членов общины таких помощников могло быть до тринадцати штук, причем речь шла о крупных, опасных, способных постоять за себя животных. А вот простые смертные могли иметь максимум два духа-спутника, и то довольно обыкновенных - например, курицу.

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