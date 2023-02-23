Тест: достоин ли вас и вашего внимания любимый мужчина

О том, как построить крепкую и здоровую семью, написано и сказано немало. При этом мужчины и женщины, как правило, все равно учатся на собственных ошибках. Как понять, насколько отношения между двумя людьми соответствуют понятию нормы, рассказали психологи. По их словам, гармоничный союз невозможен в первую очередь без внутренней гармонии каждой из двух половинок пары. Если вы хотите, чтобы в отношениях царил мир и спокойствие, необходимо сперва обрести их в самом себе. Также специалисты отметили, что важными опорными точками являются любовь друг к другу и сексуальное влечение, наличие общих ценностей и целей. Если один партнер мечтает о большой семье, а второй даже об одном ребенке думать не хочет, такой союз вряд ли будет прочным и счастливым. Наконец, говорят эксперты, необходимо обратить внимание на финансовый аспект. Во избежание разногласий, взаимных обид и недомолвок партнерам необходимо понимать, какой вклад каждый из них носит в общий бюджет, на что он тратится и т.д.

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