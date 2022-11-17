Тест: докажите, что вы настоящий фанат фильмов из СССР, ответив верно хотя бы на 7 вопросов

Советский кинематограф подарил зрителям множество прекрасных фильмов, талантливых актеров, ярких персонажей. Даже отрицательные герои в конечном итоге завоевывали сердца зрителей - еще бы, ведь играли гениальные артисты, такие, например, как Фаина Раневская. В сказочной кинокартине “Золушка”, вышедшей на экраны в 1947 году, актриса исполнила роль злой Мачехи. Множество реплик этой колоритной героини, прозвучавших в фильме, были придуманы самой Раневской. Автор сценария Евгений Шварц, переработавший для кино сказку Шарля Перро, ревностно следил за тем, чтобы актеры на площадке придерживались изначального текста, однако для Раневской он сделал исключение. Так, к примеру, актриса придумала сцену, где во время подготовки к балу Мачеха примеряет разные перья, которые подает ей Золушка. Раневская сама сочинила текст, который произносит в этот момент героиня, и отправилась к Евгению Шварцу за благословением. Сценарист оценил остроумную реплику, придуманную Раневской, и позволил ей произнести в кадре.

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