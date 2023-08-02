Тест: до скольки лет вы доживете?

Продолжительность жизни - вопрос, который волнует не только ученых, но простых людей. Каждому хочется узнать, как долго продлится его век, но в то же время услышать правду (если бы такое было возможно) слишком волнительно. а пока заглянуть в будущее невозможно, исследователи рекомендуют позаботиться о том, чтобы жизнь длилась как можно дольше. Любопытно, что на это влияют самые неожиданные факторы. Например, американские ученые доказали, что люди с высшим образованием в среднем живут дольше тех, кто так и не получил заветные “корочки”. Согласно статистике, количество умерших среди числа первых ниже в два раза, чем у вторых. Даже если человек не проявлял большого усердия во время учебы, а, например, отправился на студенческую скамью исключительно ради диплома, он все равно мог похвастаться крепким здоровьем и меньшей склонностью к пагубным пристрастиям. Ученые частично связывают это с тем, что люди с высшим образованием зарабатывают больше и могут позволить себе высококвалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, люди без диплома чаще работают на вредных или бьющих по здоровью производствах, что тоже сказывается на смертности. Пройдите наш тест, если хотите узнать, до скольки лет вы проживете. Но помните - это всего лишь тест, результаты которого не стоит принимать всерьез.

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