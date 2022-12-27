Тест: до какого приза вы бы могли дойти в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

19 ноября 1999 года 31-летний налоговый инспектор Джон Карпентер стал миллионером. Это событие нельзя было бы назвать примечательным, если бы оно не произошло в эфире популярного телешоу “Кто хочет стать миллионером”, вернее, его американской версии. Карпентер стал первым в мире победителем этой телевизионной игры и его пример вдохновил тысячи людей также попробовать свои силы в викторине. А за несколько месяцев до этого знаменательного события в нашей стране началась работа над созданием российской версии, ведущим которой стал Дмитрий Дибров. Правда, оригинальное название телешоу решили заменить на “О, счастливчик” - так назвалась кинокартина Линдсея Андерсона о молодом искателе приключений. Съемки пилотных выпусков были непростыми. Первых участников несколько дней учили правильно вести себя перед камерами, но все равно создатели шоу остались недовольны получившимся результатом. Помимо чрезмерно серьезных и напряженных участников, их смущали сложные вопросы. В дальнейшем игра претерпела множество изменений, сменила название и ведущего.

Смогли бы вы выиграть заветный миллион в легендарном шоу или ограничились скромной суммой? Узнайте ответ с помощью нашего теста.