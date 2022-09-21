Тест ДНК не требуется: вы ахнете, увидев сына Влада Листьева на ТВ

Как это часто бывает, сын Влада Листьева пошел по стопам отца и стал телеведущим. В Останкино Александр пришел в 2002 году. Тогда 19-летний юноша получил должность администратора.

Сын ныне покойного телеведущего признался, что ни секунды не раздумывал над тем, какую же профессию выбрать. Александр подчеркнул, что так сложилось, поскольку перед его глазами был пример отца.

Оказалось, что Влад Листьев часто брал наследника с собой на работу, чем и приобщил его к своему делу. Сегодня многие, глядя на Александра, сравнивают его со знаменитым папой, отмечая, как удивительно они похожи.

Той же позиции придерживается и сам Листьев-младший, унаследовавший не только внешность, но и многие повадки своего отца.