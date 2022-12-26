Тест ДНК не требуется: ахнете, увидев выросшую дочь Кристины Орбакайте (фото)

Кристина Орбакайте не только популярная певица, но и мать троих детей. Старшие наследники артистки, сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров, давно выросли и начали самостоятельную жизнь. А вот младшая дочь, 10-летняя Клава, живет с матерью и отцом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Исполнительница активно ведет социальные сети, иногда показывая поклонникам свою наследницу. По случаю католического Рождества звезда опубликовала новое фото, на котором запечатлена вместе с Клавой на фоне украшенной новогодней елки. В подписи к кадру, на котором Орбакайте и ее дочь лучезарно улыбаются, знаменитость пожелала всем счастья и добра.

Между тем интернет-пользователи обратили внимание на поразительное сходство матери с дочерью. Многие пришли к выводу о том, что это тот самый случай, когда тест ДНК не требуется: Клава растет полной копией своей родительницы.