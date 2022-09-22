Тест ДНК не нужен: как выглядит дочь Александра Абдулова сегодня

Единственной дочери Александра Абдулова было не суждено запомнить своего отца. Актер ушел из жизни, когда Евгении было всего девять месяцев.

С тех пор много воды утекло. Звездная наследница выросла и стала настоящей красавицей. Ранее вдова Абдулова Юлия тщательно оберегала дочь от любопытных глаз, но теперь, наконец, показала ее общественности, опубликовав новый пост в своих социальных сетях.

Многие обратили внимание на то, что Евгения, которая может похвастаться длинными русыми волосами и бездонными глазами, выросла полной копией своего папы — это тот самый случай, когда тест ДНК не нужен.

Любопытно, что 15-летняя Женя унаследовала не только внешность Абдудова. Оказалось, что она планирует пойти по стопам своего отца и стать актрисой. Также она рассматривает для себя профессию режиссера или же оператора.