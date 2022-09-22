Тест ДНК не нужен: как выглядит дочь Александра Абдулова сегодня
Наследница актера унаследовала не только его внешность.
Единственной дочери Александра Абдулова было не суждено запомнить своего отца. Актер ушел из жизни, когда Евгении было всего девять месяцев.
С тех пор много воды утекло. Звездная наследница выросла и стала настоящей красавицей. Ранее вдова Абдулова Юлия тщательно оберегала дочь от любопытных глаз, но теперь, наконец, показала ее общественности, опубликовав новый пост в своих социальных сетях.
Многие обратили внимание на то, что Евгения, которая может похвастаться длинными русыми волосами и бездонными глазами, выросла полной копией своего папы — это тот самый случай, когда тест ДНК не нужен.
Любопытно, что 15-летняя Женя унаследовала не только внешность Абдудова. Оказалось, что она планирует пойти по стопам своего отца и стать актрисой. Также она рассматривает для себя профессию режиссера или же оператора.