Тест для зубрил: сможете угадать книгу по цитате?

Большинство из нас на школьных уроках литературы заучивали наизусть стихотворения и прозаические отрывки. Однако, как показывает практика, во взрослой жизни люди куда чаще цитируют совсем других авторов и другие произведения. Многие из них даже находятся за рамками школьной программы. В 2020 году один из российских книжных сервисов провел любопытное исследование - создатели решили проверить, цитаты каких писателей пользователи сохраняли себе чаще всего. Лидером по количеству добавленных в “Избранное” писателей стал Антон Павлович Чехов. Его произведения пользователи цитировали в полтора раза чаще других авторов. Похоже, что его афористичные высказывания нашли большой отклик в Сети. Также в тройку наиболее цитируемых отечественных классиков вошли Михаил Булгаков, Лев Толстой, Владимир Набоков. А вот среди иностранных авторов лидерами стали Джордж Оруэлл, Агата Кристи и Рэй Брэдбери.

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