Тест для знатоков военного кино СССР: считайте себя таковым, если ответите на 5/5 вопросов о фильме «Блокада»

Киноэпопея «Блокада» Михаила Ершова – это четыре полнометражных фильма, снятых в 70-е годы и посвящённых обороне Ленинграда. Возможно, это не самый популярный советский фильм о войне, но все же его сюжет в общих чертах знаком многим.

Однако со временем детали неизбежно начинают стираться. Герои, кроме самых главных, путаются между собой, ключевые фразы забываются, а хронология событий в длинной эпопее кажется сложным пазлом. Что вы точно помните из этой масштабной черно-белой хроники?

Давайте это проверим. Сможете ли вы без ошибок ответить на 5/5 вопросов в нашем тесте? Проверьте, насколько крепко ваша память хранит кадры этой легендарной киноэпопеи.