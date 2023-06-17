Тест для знатоков: угадайте по кадру это "Властелин колец" или "Игра престолов"

Некогда Толкин со своей сагой “Властелин колец” положил начало становлению жанра высокого фэнтези. С тех пор, как роман вышел в свет, прошло немало времени, в этом же жанре были написаны сотни книг, некоторым из которых удалось оставить свой след в истории. Так произошло, например, с сагой “Песнь льда и пламени” Джорджа Мартина. Создатель литературной основы сериала “Игра престолов” в нескольких интервью не раз признавался в любви творению Толкина. Мартин рассказал, что считает “Властелина колец” величайшей книгой, но в то же время он никак не может смириться с некоторыми недочетами, которые в ней содержатся. А именно, писатель не слишком доволен финалом, в котором говорится, что Арагорн стал мудрым правителем на долгие годы. Однако, по словам Джорджа Мартина, написать такое предложение легко, но лично ему всегда было непонятно, как на самом деле справлялся персонаж со всеми трудностями, которые обрушились на его королевство. Кроме того, было неясно, как Арагорн поступил с орками - уничтожил их или попытался приучить к другому образу жизни.

И “Властелин колец” Толкина, и “Песнь льда и пламени” Мартина были очень эпично воплощены на экране. Проверьте себя, попробовав угадать, из экранизации какого произведения кадр перед вами.