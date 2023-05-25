Тест для знатоков "Том и Джерри": сможете угадать, что спрятано на кадре?

Наверное, нет на земле человека, который ни разу не слышал бы о персонажах известного мультфильма - коте Томе и мышонке Джерри. Но мало кто знает о том, что история создания этого мультика уходит корнями в 1937 год. Именно тогда аниматор Джозер Барбера познакомился с режиссером Уильямом Ханна. Вместе они задумали создать мультфильм о противостоянии кота и мыши. С Джерри изначально не возникло никаких проблем - образ сложился быстро. А вот Том доставил художникам-мультипликаторам немало хлопот. Изначально он выглядел иначе, нежели впоследствии, а также носил имя Джаспер. Но в дальнейшем герои получили привычные всем имена - причем не вполне обычным способом. Создатели написали возможные варианты на бумажках и бросили их в шляпу. В результате героев нарекли теми именами, которые были наугад вытащены из головного убора. “Том и Джерри” стал одним из самых успешных мультсериалов в истории - он получил 12 номинаций на премию “Оскар”, 7 из которых выиграл. Это рекорд для мультика - такими же успехами могут похвастаться разве что творения Уолта Диснея.

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