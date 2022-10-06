Тест для знатоков СССР: узнайте советский фильм по автомобилю

“Наши люди в булочную на такси не ездят”, - эта фраза из легендарной гайдаевской комедии стала крылатой. А еще слова колоритной женщины-управдома Варвары Сергеевны заставляет современного зрителя задуматься: а на чем ездили люди в советские годы? У артистов в выборе автомобилей были особые привилегии. Владимир Высоцкий, например, обзавелся серо-голубым BMW 2500. Статусный седан с объемом двигателя 2,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил появился у музыканта, исполнителя и актера благодаря Марине Влади. Рассказывают, что Высоцкий любил гонять на своем авто, испытывая его на прочность. В 1976 году артист стал счастливым обладателем Mercedes W116 цвета “голубой металлик”. Приметный автомобиль быстро стал известным в Москве - завидев его издалека, люди буквально застывали на месте, потому что знали, что за рулем сидит сам Владимир Высоцкий.

О том, каким был отечественный и зарубежный автопром в советское время, можно судить при просмотре популярных фильмов тех лет. В кадре часто появлялись пользующиеся спросом модели. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы угадать кинокартину по кадру с автомобилем.