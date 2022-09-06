Тест для знатоков СССР: узнайте, приняли ли бы вас в комсомольцы

“Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она - просто красавица!” - каждый, кто смотрел легендарную гайдаевскую комедию “Кавказская пленница”, наверняка хорошо помнит характеристику, которую дал Нине герой Владимира Этуша - товарищ Саахов. И если три из этих определений хорошо понятны современному зрителю, то с одним из них - “комсомолка” - могут возникнуть проблемы. Кого же называли комсомольцами и почему носить это звание было особенно почетно? Комсомольцами называли участников молодежной политической партии, которая действовала в СССР. Вступить в ее ряды было не так-то просто - по индивидуальной рекомендации. Для того, чтобы заявление желающего стать комсомольцем школьника рассмотрели в школьном подразделении организации, требовалась рекомендация коммуниста или двух комсомольцев, которые состояли в ВЛКСМ не менее десяти месяцев. Кроме того, кандидату предстояло пройти собеседование, которое включало в себя вопросы на знание устава организации, ключевых имен и дат.

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