Тест для знатоков СССР: угадайте фильм по красавице героине

В советские годы на экранах можно было увидеть много очаровательных героинь в исполнении популярных актрис. Несмотря на то, что в те годы еще не было интернета и никто не составлял рейтинги “самых обаятельных и привлекательных”, зрители выражали свою любовь и восхищение иными способами. Признанным красавицам советского кинематографа приходили целые мешки писем от поклонников, мужчины дарили цветы, караулили у дома и признавались в любви, а девушки стремились стать похожими на них с помощью макияжа и причесок. В числе наиболее известных див времен СССР - Анастасия Вертинская, которую за ее необычную внешность называли “инопланетянкой”; Наталья Кустинская, которая в 1960-е годы вошла в десятку самых привлекательных киноактрис на планете по версии французского журнала Candide; Наталья Варлей, запомнившаяся зрителям по ролям “спортсменки, комсомолки и просто красавицы” Нины и мистической Панночки в “Вие”.

Мы приготовили для вас тест на знание актрис советского кинематографа. Взгляните на кадры из известных фильмов и угадайте, какие любимые миллионами зрителей артистки здесь изображены.