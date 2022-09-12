Тест для знатоков СССР: сможете угадать мультфильм по цитате?

Советская мультипликация подарила миру немало рисованных шедевров, которые до сегодняшнего дня смотрят и пересматривают миллионы зрителей. А зародилась она в 20-е годы прошлого века - толчком к массовому выпуску отечественных мультфильмов стало создание “Союзмультфильма”, нашего ответа американской студии Disney, которая правила бал. Поначалу советские мультипликаторы заимствовали у американцев конвейерный принцип работы, когда созданием рисованного фильма занимались десятки узкопрофильных специалистов - одни отвечали за контур, другие за прорисовку, третьи за заливку и т.д. Это значительно ускоряло процесс выпуска мультиков, но при этом терялся индивидуальный авторский стиль. Поэтому в дальнейшем на “Союзмультфильме” отказались от такого формата, сделав ставку на оригинальность. Постепенно советские создатели мультиков начали пробовать себя не только в анимированных, но и в кукольных картинах.

“Ну, погоди!”, “Малыш и Карлсон”, “Конек-Горбунок” - каких только мультфильмов е снимали в разные годы в СССР. Предлагаем вам проверить себя на знание цитат из золотого фонда отечественной мультипликации.