Тест для знатоков: сможете отличить автомобиль СССР от иномарки?

Человеку, который не слишком хорошо разбирается в автомобилях, может показаться, что отличить зарубежный автомобиль от советского не составит большого труда. Однако на самом деле это не совсем так. В СССР были машины, которые даже по своему внешнему облику могли составить конкуренцию творениям зарубежных конструкторов. Самым стильным и красивым авто в истории советского автопрома можно с полной уверенностью назвать легендарную “Чайку”. Автомобиль был разработан специально для номенклатурных работников, найти его в открытой продаже не представлялось возможным. Кстати, разработчикам не раз пеняли на то, что они вдохновлялись заграничными образцами - действительно, если внимательно посмотреть на облик “Чайки” и кабриолета Packard Caribbean и Linkoln Capri 1956 года, то можно обнаружить несомненное сходство. Считается, что дизайнеры, работавшие над советским автомобилем, не столько позаимствовали стиль машины, сколько переосмыслили его под советские реалии.

Сможете ли вы с легкостью отличить заграничный автомобиль от советского? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.