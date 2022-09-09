Тест для знатоков королевской семьи: как хорошо вы знакомы с Елизаветой II

Елизавета II давно стала одним из символов Великобритании. В 2022 году царствующая королева отпраздновала 96-летие. Несмотря на столь солидный возраст, Елизавета ведла достаточно активную светскую жизнь, соблюдала традиции и правила, предписанные протоколом. Так, например, ежегодно в Чистый четверг она раздавала пожилым и бедным людям особые монеты с изображением правящего монарха. Интересно, что этот обычай существует в королевской семье с 13 века как дань уважения библейской истории о том, как Иисус Христос в Чистый четверг омывал ноги своим ученикам. Изначально во время церковной службы британские монархи не только раздавали страждущим прихожанам монеты, но и омывали им ноги. Однако в 1730 году традиция претерпела некоторые изменения - от омовения ног отказались и теперь правитель ограничивается раздачей пожертвований.

Можно не следить пристально за жизнью королевской семьи, но какие-то общие представления о ней имеются практически у любого человека. Пройдите наш тест на знание биографии королевы Елизаветы и узнайте, можно ли назвать вас знатоком или вам знакомы только общеизвестные факты.