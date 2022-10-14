Тест для знатоков кино: сможете угадать фильм по отрывку?

Различные интернет-порталы и издания о кино регулярно составляют подборки самых легендарных сцен мирового кинематографа. В него постоянно входят, например, танец Винсента Веги и Мии Уоллес из “Криминального чтива”, гибель “Титаника” из одноименной драмы, появление принцессы Леи в золотом бикини из шестого эпизода “Звездных войн”. Одной из самых ярких сцен в фильмах всех времен и народов называют также танго слепого подполковника Фрэнка Слэйда и прекрасной незнакомки Донны из драмы Мартина Бреста “Запах женщины”. Актриса Габриэль Анвар на протяжении трех недель репетировала чувственный танец… в гордом одиночестве. Ее экранный партнер Аль Пачино ни разу не пришел на тренировки. Во время съемок сцены в ресторане актер, по признанию Габриэль, чуть не отдавил ей ноги. Однако она ничуть не обиделась - ведь это был сам Аль Пачино! “Он был невероятно добр ко мне”, - заметила в интервью исполнительница роли Донны. Кстати, по слухам, после выхода фильма в 1992 году в мире возрос интерес к танго. А композиция ”Por Una Cabeza” была признана самой популярной мелодией для этого танца.

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