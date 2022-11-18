Тест для знатоков кино: как хорошо вы помните фильм «Асса»?

Драма “Асса” вышла в свет в 1987 году. Режиссер фильма Сергей Соловьев на момент премьеры был уже зрелым и состоявшимся кинодеятелем, однако ни одна из десятка снятых им картин не имела большого кассового успеха. В какой-то момент Соловьев поставил себе цель снять художественную ленту, которая по популярности могла бы сравниться с индийским кино. “Асса”, правда, не обрела такой же всенародной известности, как индийские мелодрамы, зато привлекла внимание отечественной молодежи. Ведь именно в этом фильме можно было увидеть и услышать такие группы, как “Кино” и “Аквариум”. В конце 1980-х музыку Цоя и Гребенщикова можно было послушать только подпольно, сделанные тайком записи поклонники передавали друг другу из рук в руки. А в “Ассе” русский рок вышел на новый, легальный уровень. Интересно, что главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры - Сергей Бугаев был художником и музыкантом, Татьяна Друбич получила диплом врача-эндокринолога, а Станислав Говорухин, хоть и снимался ранее, имел режиссерское образование.

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