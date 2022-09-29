Тест для знатоков кинематографа СССР: угадай фильм по кадру

Советский кинематограф, конечно же, по масштабам производства значительно уступал современному - по некоторым данным, в общей сложности в СССР было выпущено в прокат более семи тысяч картин. Самым кассовым отечественным режиссером прошлого столетия считается Леонид Гайдай - его легендарные комедии посмотрели более 542 миллионов советских зрителей. При этом самой большой популярностью пользовалась “Бриллиантовая рука” - кинолента с участием Юрия Никулина и Андрея Миронова собрала в кинотеатрах 76,7 миллиона любителей кино. На втором месте разместилась “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, - за сюжетными поворотами комедии, насыщенной приключениями и колоритными персонажами, затаив дыхание наблюдали 76,5 миллиона зрителей. Наконец, тройку гайдаевских фильмов-лидеров проката замыкает “Операция “Ы”: 69,6 миллиона советских граждан наслаждались этим комедийным шедевром на большом экране. Также в список самых кассовых режиссеров СССР вошли Эльдар Рязанов, Иван Пырьев, Александр Файнциммер.

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