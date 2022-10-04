Тест для знатоков: как хорошо вы помните жизнь в СССР?

Какой была советская эпоха? Новые поколения знают о ней только по рассказам старших родственников, по фильмам, сериалам и книгам, выпущенным в СССР или рассказывающим о том недавнем и вместе с тем далеком времени. Многие предметы быта, понятия и явления той поры безвозвратно ушли в прошлое. А между тем когда-то это были достижения научной мысли, некоторые из них СССР демонстрировала на международных выставках. Так, например, в 1967 году делегация из Советского Союза отправилась в канадский Монреаль, чтобы представить свои передовые технологии. Согласно архивным данным, павильон, в котором разместились экспонаты из СССР, был самым большим и самым посещаемым на выставке - площадь в 1,6 гектара за полгода посетили порядка 13 миллионов зрителей. В экспозиции были представлены макеты советских космических кораблей, изделия из уральских камней, якутские алмазы и другие достояния СССР. Также можно было посмотреть показы мод и короткометражные фильмы о жизни в разных уголках Союза.

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