Тест для знатоков истории: определите хронологию исторических событий

В школьные годы каждому из нас доводилось учить исторические даты. Многие до сих пор назубок помнят, когда произошло Крещение Руси, в каком году состоялось Бородинское сражение и сколько лет длилась Столетняя война. При этом редко кто задумывался о том, насколько принятое в наши дни летоисчисление совпадает с летоисчислением предыдущих поколений, уходящих вглубь веков. Так, например, древние славяне при исчислении дней ориентировались в первую очередь на погодные условия - как и большинство других народов. Поначалу они отсчитывали время по сезонам, а затем стали использовать на лунный календарь, насчитывавшим двенадцать месяцев. По мнению некоторых ученых, у наших предков вплоть до принятия христианства неделя состояла из девяти дней, месяц же - из сорока дней. Подтверждение тому можно найти в словаре Владимира Даля - составитель говорит о том, что встарь счет производили “сороками и девяностами”. Семидневная неделя появилась после распространения на Руси христианства - в соответствии с семью днями сотворения мира Богом.

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