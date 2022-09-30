Тест для знатоков географии: угадайте российский город по гербу

Герб - один из главных официальных символов страны, города, а в прошлом еще и отдельного рода. Как правило, большинство гербов были созданы в минувшие столетия, поэтому для современного человека они выглядят странно, а порой и смешно. Так, например, на гербе Великого Устюга - города, название которого ассоциируется с Дедушкой Морозом, можно обнаружить вовсе не сказочного старика, а закутанного в тогу мужчину, который льет воду из двух кувшинов. Этот герб был утвержден еще при Екатерине II. Как оказалось, два кувшина символизируют собой реки Юг и Сухону, на берегах которой и расположен старинный российский город. Струи, которые льются из кувшина, соединяются - так же, как Юг и Сухона в слиянии образуют Северную Двину. С бородатым мужчиной на гербе тоже не все так просто. Это древнеримский бог Нептун, который считался покровителем речной и ключевой воды. Начиная с 1780 года герб практически не менялся - разве что фон был более светлым, а детали чуть более проработанными.

Пройдите наш тест и проверьте себя на знание гербов российских городов. Вопросы будут сложными - если вы правильно ответите на все, значит, вас можно смело назвать знатоком геральдики.