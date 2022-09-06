Тест для знатоков географии СССР: пройдут немногие

В момент образования СССР включал в себя четыре союзные республики - Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской. В дальнейшем это число варьировалось до 16, однако самое продолжительное время Советский Союз насчитывал в своем составе 15 республик. Интересно, что эта цифра находила свое отражение на советском гербе - число надписей “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!” соответствовало числу союзных республик на данный момент. Кстати, многие знают, что в СССР была обширно распространена практика переименовывать города в честь широко известных политических деятелей. Так, например, Самара в 1935 году получила название Куйбышев в честь революционера и политического деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. Это имя город имел вплоть до 1991 года. Однако практически все союзные республики сохранили свои исторические названия - исключение составила лишь столица Киргизии, Бишкек, которую переименовали во Фрунзе. Согласно легенде, местные жители не выговаривали букву “ф”, а потому в их устах название города звучало как “Прунзе”.

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