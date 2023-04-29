Тест для женщин: насколько вы себя цените?

Психологи убеждены, что искренняя вера в себя - это мощная сила, способная сворачивать горы без вмешательства волшебства. Как известно, самые сложные препятствия находятся в голове у каждого из нас, и справиться с ними на раз-два не получится. Обладателям низкой самооценки приходится каждый день преодолевать свои страхи и комплексы, чтобы если не добиться своих целей, то, по крайней мере. сделать шаг к ним навстречу. Как одну из методик повышения уверенности в себе, эксперты рекомендуют составить список своих достижений и побед, повесить его в комнате на видное место и регулярно пополнять. Важно вносить в список все поступки, которыми вы гордитесь, даже те, что в представлении большинства подвигами не являются. Когда робость и нерешительность снова дают о себе знать, необходимо перечитать этот список. Еще лучше, если начинать с его прочтения каждое утро - в этом нет ни капли нарциссизма и самолюбования. Как только вы начнете хвалить себя за свои победы и расправите плечи, люди тоже начнут смотреть на вас совершенно иначе.

Хотите узнать, какой самооценкой вы обладаете? Пройдите тест, чтобы узнать честный ответ.