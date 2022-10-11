Тест для женщин: насколько вы себя цените

По мнению психологов, качество отношений с представителями противоположного пола, да и со всем окружающим миром в принципе, напрямую зависят от нашей самооценки. Люди, которые страдают от неуверенности в себе, зачастую становятся жертвами манипуляторов, нарциссов и абьюзеров - одним словом, тех токсичных личностей, которые стремятся захватить власть над человеком и выбирают для этого удобных, с их точки зрения, жертв. Как же определить, насколько здоровой самооценкой вы обладаете? Психотерапевт Марк Тиррелл считает, что главным признаком адекватной оценки самого себя является то, как человек ведет себя в сложной ситуации. Тот, кто наделен низкой самооценкой, будет слепо винить в случившемся себя и придавать промаху глобальные масштабы. “Я неудачник по жизни”, “Я ни на что не гожусь”, - вот фразы из лексикона такого человека. В свою очередь, тот, кто здраво себя оценивает, способен посмотреть на ситуацию шире и понять, в чем виноват он лично, а в чем - обстоятельства.

Для женщины самооценка имеет особое значение - от нее напрямую зависят взаимоотношения с мужчинами. Пройдите наш тест и узнайте, насколько высоко вы себя цените.