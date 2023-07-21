Тест для женщин: насколько хорошо вы понимаете мужчин?

Исследователи говорят: мужчины и женщины различаются настолько сильно, что если бы нашу планету посетили инопланетяне, они решили бы, что перед ними находятся совершенно разные биологические виды. Речь идет не только о физиологических различиях, таких как строение тела или гормональная система, но и о психологических. Исследовать их гораздо сложнее, но тем ценнее результаты, полученные специалистами. Например, множество исследований говорит о том, что у женщин эмоциональный интеллект развит гораздо лучше, чем у сильного пола. Дамы гораздо лучше понимают эмоции окружающих, а также испытывают более широкий спектр эмоций, чем мужчины. С другой стороны, нельзя отрицать влияние социума - в большинстве случаев мужчины стараются избегать чрезмерной эмоциональности, потому что считают это чем-то неподобающим для своего пола. Зато парни преуспевают в концентрации и внимании - им гораздо проще сосредоточиться на каком-либо занятии, чем представительницам прекрасного пола. Мужчины и женщины такие разные, но при желании они могут научиться понимать друг друга и договариваться. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы понимаете сильный пол.

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