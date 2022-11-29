Тест для женщин: модные предпочтения расскажут, какой вы фрукт

Психологи уже давно говорят о взаимосвязи между психологией и внешним обликом человека. Если раньше многие люди слепо следовали модным веяниям, зачастую не понимая, идут ли им по-настоящему те или иные тренды, то сейчас все большее распространение получает Fashion Mindfulness - “осмысленная мода”. Суть этого течения заключается в том, что одежда помогает человеку раскрыть свою индивидуальность, становится продолжением его внутреннего мира. По словам стилистов, при подборе гардероба необходимо обратить внимание на удобство вещей - лучше всего мы выглядим в том, в чем чувствуем себя по-настоящему комфортно. Кроме того, эксперты отмечают важность социального аспекта - каждый наряд уместен в свое время и в своем месте. Приходить в роскошном вечернем туалете в обычное кафе абсурдно и нелепо. Но самое главное - перед тем как выйти на улицу в том или ином аутфите, необходимо спросить себя, какой посыл он в себе несет, что вы хотите сказать окружающим своим внешним видом.

Предлагаем пройти необычный модный тест: вы расскажете, какие вещи предпочитаете носить, а мы определим, какой вы фрукт.