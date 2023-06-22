Тест для женщин: как хорошо вы знаете мужчин?

Говорить о различиях между мужчинами и женщинами можно бесконечно. По словам ученых, представители двух полов настолько непохожи друг на друга, что если бы на Земле оказались инопланетяне, то они наверняка решили бы - перед ними представители двух разных биологических видов. Различия начинаются уже на уровне гормональной системы. Если в мужском организме ведущую роль играет тестостерон, который дает своим обладателям уверенность в себе, амбиции и лидерские качества, то в женском преобладают эстроген и прогестерон, обеспечивающие спокойствие и миролюбие. Головной мозг представителей разных полов также устроен неодинаково - соотношение серого и белого вещества, а также способ обработки внешних сигналов различаются. А уж о том, как непохожи друг на друга мужчина и женщина с точки зрения психологии, и вовсе можно было бы прочесть сотни лекций. Понять представителя противоположного пола сложно, но можно, иначе мы бы вообще не смогли вместе сосуществовать. Пусть мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, найти общий язык вполне возможно.

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