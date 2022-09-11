Тест для заядлых театралов: угадайте актеров по их ролям

Все мы прекрасно знаем отечественных артистов благодаря работам в кино, а вот узнать их в гриме на театральных подмостках - задача непростая. Впрочем, бывают и исключения, например, когда актер исполняет одну и ту же роль на экране и на сцене. Так произошло с Ниной Дорошиной, артисткой московского театра “Современник”. Когда в 1982 году режиссер Валерий Фокин поставил здесь пьесу “Любовь и голуби” молодого драматурга Владимира Гуркина, Дорошиной досталась роль Надежды - жены главного героя. Тогда Нина Михайловна и подумать не могла, что спустя два года воплотит тот же самый образ, но уже в одноименном фильме Владимира Меньшова. Как оказалось, Меньшов побывал на одном из показов в “Современнике” и пришел в восторг, во-первых, от самой истории, во-вторых, от игры Дорошиной. Поскольку он как раз был в поисках подходящего материала, сразу же загорелся мыслью снять по пьесе Гуркина фильм, а на роль Нади Кузякиной без проб пригласил артистку, которая уже исполняла эту роль на сцене.

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