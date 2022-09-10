Тест для заядлых романтиков: угадайте фильм по сцене с поцелуем

Поцелуи - это не только приятно, но, как мы знаем благодаря многочисленным научным исследованиям, еще и полезно для здоровья. А вот как влияет на организм просмотр сцен из кинофильмов, где персонажи предаются этому романтическому занятию? Ученые Берлинского университета тоже озадачились этим вопросом и провели необычный эксперимент. Добровольцев попросили посмотреть сцены поцелуев из популярных фильмов, при этом во время просмотра мозг каждого респондента сканировали с помощью МРТ. Часть участников эксперимента смотрели нарезку видео под веселую мелодию, часть - под грустную, а некоторым и вовсе пришлось довольствоваться просмотром без музыки. Результаты эксперимента оказались любопытными - люди, которые смотрели драматические отрывки без музыкального сопровождения, реагировали на происходящее менее эмоционально, у них не были активированы лобные доли. Из этого можно сделать вывод, что мелодия добавляет моменту поцелуя дополнительную прелесть. Пожалуй, можно взять это на вооружение в реальной жизни!

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