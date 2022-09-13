Тест для заядлых путешественников: сможете угадать страну по мосту?

Изначально у мостов была лишь одна утилитарная функция - соединять два берега для того, чтобы человек мог легко перебраться с одного на другой. Однако со временем люди начали придумывать интересные конструкции и украшать мосты, превратив их в одну из городских культурных достопримечательностей. Сегодня в разных уголках земного шара можно найти десятки всевозможных необычных мостов, которые поражают воображение и заставляют задаваться вопросом, как человеческий мозг смог изобрести такую нечто столь удивительное. Одним из самых ярких примеров является Мост Моисея, расположенный в Нидерландах. Он находится неподалеку от деревни Хальстерен. Название этого уникального объекта говорит само за себя: наверняка многие знают библейскую легенду о том, как перед пророком Моисеем расступились Красного моря, чтобы бежавшие из Египта евреи смогли пройти по морскому дну, как по коридору. Нидерландский Мост Моисея располагается в неглубоком рве, который со всех сторон окружен водой.

Мы приготовили для вас необычный тест, ключевую роль в котором играют как раз таки мосты. Попробуйте угадать, в каких странах они расположены.